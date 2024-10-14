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السفير الليبي يؤكد حرص بلاده على تنمية التعاون الثنائي وتيسير الحركية الاقتصادية مع تونس

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 15:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد سفير دولة ليبيا لدى تونس مصطفى قدارة، أثناء لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، ، حرص الجانب الليبي على تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتيسير الحركية الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أبرز النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين وضرورة مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي بتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها إعدادا للاستحقاقات الثنائية الكبرى المقبلة.

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كما جدد بالمناسبة التعبير عن الموقف الثابت لرئيس الجمهورية الذي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حلّ ليبي ليبي يعزز وحدة ليبيا ويحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها بمساعدة منظمة الأمم المتحدة.



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