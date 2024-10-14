مدينة الثقافة تحتضن "سوق الكاهنة " من 25 الى 29 اكتوبر 2024

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تحتضن مدينة الثقافة نسخة 2024 من السوق المواطني والتضامني "سوق الكاهنة " من 25 الى 29 أكتوبر2024، الذي تنظمه مؤسسة "إندا العالم العربي".



وتهدف السوق للترويج لمنتوجات الحرفيين وصغار الفلاحين من كافة ولايات الجمهورية، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن المؤسسة.





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ودعت "إندا العالم العربي" المؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذه السوق إلى التسجيل على الرابط httpss://forms.gle/QM3yB7azHKdQTprEA، قبل تاريخ 15 نوفمبر 2024.



وتسعى "إندا العالم العربي"، من خلال هذا الموعد السنوي، إلى تعزيز برنامجها للمرافقة، مع التركيز على ترويج منتوجات صغار الحرفيين.



و سوق الكاهنة المستوحاة من مبادىء وقيم الاقتصاد المواطني والتضامني، والتي انشأت منذ سنة 2019، توفر نموذجا للتنمية البديلة القائمة على مبادئ التجارة العادلة.



والتجارة العادلة هي شريك تجاري قائم على الحوار والشفافية والاحترام تعمل على توفير عدالة أشمل على مستوى التجارة العالمية والمساهمة في التنمية المستديمة من خلال توفير أفضل الظروف التجارية وضمان حقوق المنتجين والعمال المهمشين وأساسا المنتمين للنصف الجنوبي للكرة الارضية.



وسوق الكاهنة يتنزل في اطار مواصلة منهج "اندا العالم العربي" في دعم الفلاحة المستديمة والمسؤولة بهدف توفير أنشطة إنتاج وتحويل وتسويق عادلة وكفيلة بتوفير عائدات وعمل لائقين.



و"اندا العالم العربي" هي الفرع التونسي لمنظّمة أندا الدّوليّة (مقرّها السنغال) وتنشط في مجال البيئة والتنمية الإقتصاديّة.



وتهدف هذه المنظمة إلى تحقيق الاستقلاليّة الماليّة للمواطنين، الذين يعانون من التهميش، وخاصّة النّساء والشبّان المنقطعين عن التّعليم، عبر مجموعة من الخدمات الماليّة المدروسة والتشجيع على بعث المشاريع الخاصّة.



وتنشط أندا منذ سنة 1990 على كامل التراب التونسي عبر 77 مكتبا محليّا، و تقدّم جملة من القروض الصّغيرة لمن لا يمكنهم الاقتراض من البنوك.