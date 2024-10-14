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انتظم، اليوم الاثنين، بمقر ولاية سليانة، حفل توقيع عقود تمويل 12 شركة ناشطة في المجال الفلاحي والصناعات التقليدية والسياحة، وذلك في إطار برنامج "صمود" الممول من وكالة التعاون الدولي الايطالي والمنفذ من طرف 4 جمعيات وهي "أوكسافم" و"أفسي" وشانطي" و"أباد" بولايات سليانة وصفاقس وتوزر والمهدية

وبين ممثل جمعية "أفسي" تونس خالد النصيري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 11 شركة ستتحصل على منح، وستتحصل شركة واحدة على منحة تشجيعية بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب557 ألف دينار.

وذكر النصيري أنه سيتم متابعة هذه الشركات ومرافقتها فنيا وإداريا حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة، وتكون فاعلة جهويا ووطنيا، واضاف أن اليوم يعد تتويجا للمرحلة الأولى على أن يقع في المرحلة الثانية اختيار 13 شركة من مجموع 30 مشاركا.

يذكر أن مشروع صمود انطلق في نوفمبر 2023، وسيختتم في نوفمبر 2025، قصد مرافقة عدد من الشركات بولايات سليانة وصفاقس والمهدية، وصياغة أمثلة تنموية جهوية (يخص 2 بلديات من كل ولاية) وتحسين ظروف العمل في القطاعين الفلاحي والصناعات التقليدية خاصة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة