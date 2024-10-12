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هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو الحكام الى فك اضرابهم

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 21:23 قراءة: 1 د, 26 ث
      
دعت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم الحكام الى فك اضرابهم وإدارة ما تبقى من مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.


وعبرت هيئة التسوية في بلاغ لها عن أسفها في "تنفيذ الحكام اضرابا عن ادارة مباريات الجولة الاولى من الرابطة المحترفة الثانية واقدامهم على هذه الخطوة رغم تعهد الهيئة بالإيفاء بكل تعهداتها المتعلقة بخلاص مستحقات الحكام المتخلدة بالذمة"
...


وأوضحت الهيئة أنّها "لم تدخر اي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة لتوفير السيولة اللازمة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجامعة، ورغم دقة الظرف الذي يتزامن مع خوض المنتخب الوطني لمباريات هامة و مصيرية في تصفيات كأس افريقيا للأمم والتي تتطلب تكاتف الجهود والوقوف جميعا خلف المنتخب الوطني والراية الوطنية".
ورجت الهيئة من الحكام ترجيح العقل وعدم مواصلة الإضراب يوم غد الأحد، حتى "تجنب أندية الرابطة المحترفة الثانية مشاق السفر من جهة وتكبدها مصاريف تثقل كاهل ميزانياته في وقت هي في أمس الحاجة للأموال" و "تجنب المؤسسة الأمنية وبقية مؤسسات الدولة من حماية مدنية وإدارات المنشات الرياضية من تجنيد منظوريها لتنظيم المقابلات وإهدار للمال العام"، و"تجنب مختلف ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمؤسسات الإعلامية المالكة لحقوق البث
والرقمية لإيفاد منظوريها من تقنيين وصحفيين ومصورين وغيرهم و كذلك تسخير كل الوسائل التقنية لتغطية المباريات"
و"تجنب أحباء الفرق مشاق التنقلات إلى الملاعب لمآزرة أنديتهم"، وفق نص البلاغ.
يذكر ان هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت يوم الثلاثاء الماضي استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم بسبب "تفاقم الصعوبات وغياب كل أفق لتسوية وضعيتها والوضعية المالية للحكام".
وقررت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الخميس المنقضي -10 اكتوبر الجاري- تعيين مراد الدعمي رئيسا جديدا للادارة الوطنية للتحكيم خلفا لناجي الجويني.
ولم تجر اليوم السبت المقابلات المبرمجة لحساب الجولة الاولى من بطولة الرابطة الثانية بسبب غياب الحكام.


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