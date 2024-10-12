الرابطة 2 : "تعذر اجراء مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى بسبب اضراب الحكام (مراد الدعمي)

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اكد مراد الدعمي مدير الادارة الوطنية للتحكيم انه تعذر اجراء مباريات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي كانت مقررة اليوم السبت بسبب اضراب الحكام الذين تم تعيينهم لادارة اللقاءات المذكورة.



واشار الدعمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "الهيئة المشرفة على الادارة الوطنية للحكام بادرت منذ تعيينها قبل يومين بتقديم تطمينات لمجموع الحكام حول مطالبهم لاسيما موضوع المستحقات المتخلدة ولكن تفاجانا اليوم باضراب الحكام عن ادارة مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية دون سابق انذار ".

واضاف الدعمي ان "المرجع الاساسي والوثيقة الرسمية للادارة الوطنية للتحكيم تبقى بطاقة التعيينات التي تم اصدارها وبالتالي فان مباريات الغد ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة الثانية لابد ان تدور في موعدها المحدد وفق بطاقة التعيينات".



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وتقدم الدعمي باعتذاره الى اندية الرابطة المحترفة الثانية التي تكبدت مشاق ومصاريف التنقل والاقامة دون اجراء مبارياتها بسبب اضراب الحكام.

يذكر ان هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت يوم الثلاثاء الماضي استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم بسبب "تفاقم الصعوبات وغياب كل أفق لتسوية وضعيتها والوضعية المالية للحكام".

وقررت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الخميس المنقضي -10 اكتوبر الجاري- تعيين مراد الدعمي رئيسا جديدا للادارة الوطنية للتحكيم خلفا لناجي الجويني.