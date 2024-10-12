بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة6): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة السادسة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :



قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 32-21



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قاعة بني خيار

بعث بني خيار - جمعية الحمامات 24-20

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 28-29

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - الهلال الرياضي بمساكن 42-24

قاعة العوينات

النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 24-26



الثلاثاء 15 اكتوبر 2024

قاعة خواجة بالمهدية س 16

مكارم المهدية - نسر طبلبة



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 18 6

2-نادي ساقية الزيت 16 6

--النادي الافريقي 16 6

4-بعث بني خيار 13 6

-5النجم الساحلي 12 6

--ن.ك اليد بجمال 12 6

7-مكارم المهدية 11 5

8-جمعية الحمامات 10 6

--سبورتينغ المكنين 10 6

10-هلال مساكن 8 6

11-نسر طبلبة 7 5

12-اتحاد منزل تميم 6 6



