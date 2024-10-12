بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة6): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة السادسة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 32-21
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 32-21
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - جمعية الحمامات 24-20
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 28-29
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - الهلال الرياضي بمساكن 42-24
قاعة العوينات
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 24-26
الثلاثاء 15 اكتوبر 2024
قاعة خواجة بالمهدية س 16
مكارم المهدية - نسر طبلبة
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 18 6
2-نادي ساقية الزيت 16 6
--النادي الافريقي 16 6
4-بعث بني خيار 13 6
-5النجم الساحلي 12 6
--ن.ك اليد بجمال 12 6
7-مكارم المهدية 11 5
8-جمعية الحمامات 10 6
--سبورتينغ المكنين 10 6
10-هلال مساكن 8 6
11-نسر طبلبة 7 5
12-اتحاد منزل تميم 6 6
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