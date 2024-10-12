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التجديف الشاطئي: 10 جمعيات تخوض نهائيات بطولة تونس لسنة 2024

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 18:35 قراءة: 0 د, 29 ث
      
يحتضن شاطئي طبرقة يومي السبت و الاحد 12 و13 اكتوبر الجاري منافسات نهائيات بطولة تونس للتجديف الشاطئي سرعة للموسم الرياضي 2024.


واعلنت الجامعة التونسية للتجديف عن مشاركة حوالي 150 جدافا في هذه البطولة ينتمون الى 10 جمعيات وهي الجمعية الرياضية للبحيرة والنادي البحري للبحرية التونسية والنادي الرياضي والثقافي لادارة الامن الوطني والنادي البحري بخير الدين والنادي البحري السوسي وجمعية قرقنة الرياضية ونادي تيبازا للرياضات البحرية اجيم جربة وجمعية الرياضات البحرية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة والمدرسة الفيدرالية بالبحيرة وجمعية الرياضة للجميع.
...

ومن جهة اخرى يحتضن غدا الاحد المجرى الدولي بالبحيرة منافسات نهائي بطولة تونس للتجديف الكلاسيكي.

ر/حسني



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