الكاف: حادث اصطدام بين حافلة لنقل التلاميذ وشاحنة ثقيلة يسفر عن إصابة 45 تلميذا وسائق الحافلة

وأوضح المرواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان حافلة كانت تقل حوالي 52 تلميذا اصطدمت بشاحنة ثقيلة على ملك أحد الخواص، ما تسبب في إصابات مختلفة لحوالي 45 تلميذا تم توجيههم جميعا الى المستشفى المحلي بالسرس قبل نقل 15 منهم صحبة سائق الحافلة الى المستشفى الجهوي بالكاف بسب خطورة إصاباتهم وذلك لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن حالاتهم كلهم مستقرة.وأضاف في سياق متصل أن الحادث استوجب توجيه سيارتي إسعاف تابعتين للحماية المدنية بالكاف، و سيارة نجدة على الطرقات، وسيارة اسعاف أخرى تابعة للحماية المدنية بمكثر، إضافة إلى سيارة اسعاف تابعة للطب الاستعجالي، وذلك بهدف تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.