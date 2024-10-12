الكاف: حادث اصطدام بين حافلة لنقل التلاميذ وشاحنة ثقيلة يسفر عن إصابة 45 تلميذا وسائق الحافلة
جدّ صباح اليوم السبت، بمفترق الطريق المؤدية إلى منطقة اللاس جنوب معتمدية السرس من ولاية الكاف حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة لنقل التلاميذ تابعة لشركة النقل بالكاف بشاحنة ثقيلة صنف نصف مجرور دون أن يسفر عن ضحايا في صفوف التلاميذ، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف العميد رؤوف المرواني.
وأوضح المرواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان حافلة كانت تقل حوالي 52 تلميذا اصطدمت بشاحنة ثقيلة على ملك أحد الخواص، ما تسبب في إصابات مختلفة لحوالي 45 تلميذا تم توجيههم جميعا الى المستشفى المحلي بالسرس قبل نقل 15 منهم صحبة سائق الحافلة الى المستشفى الجهوي بالكاف بسب خطورة إصاباتهم وذلك لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن حالاتهم كلهم مستقرة.
وأضاف في سياق متصل أن الحادث استوجب توجيه سيارتي إسعاف تابعتين للحماية المدنية بالكاف، و سيارة نجدة على الطرقات، وسيارة اسعاف أخرى تابعة للحماية المدنية بمكثر، إضافة إلى سيارة اسعاف تابعة للطب الاستعجالي، وذلك بهدف تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وأوضح المرواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان حافلة كانت تقل حوالي 52 تلميذا اصطدمت بشاحنة ثقيلة على ملك أحد الخواص، ما تسبب في إصابات مختلفة لحوالي 45 تلميذا تم توجيههم جميعا الى المستشفى المحلي بالسرس قبل نقل 15 منهم صحبة سائق الحافلة الى المستشفى الجهوي بالكاف بسب خطورة إصاباتهم وذلك لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن حالاتهم كلهم مستقرة.
وأضاف في سياق متصل أن الحادث استوجب توجيه سيارتي إسعاف تابعتين للحماية المدنية بالكاف، و سيارة نجدة على الطرقات، وسيارة اسعاف أخرى تابعة للحماية المدنية بمكثر، إضافة إلى سيارة اسعاف تابعة للطب الاستعجالي، وذلك بهدف تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وبعد تقديم مختلف التدخلات اللازمة قام فريق الانقاذ بإزاحة الحافلة من الطريق واعادة حركة المرور الى سالف نشاطها، وفق ذات المصدر.
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