مدينة العلوم بتونس تنظم تظاهرة للاحتفال بيوم الأغذية العالمي

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تنظم مدينة العلوم بتونس يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، تظاهرة في اطار الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الموافق ليوم 16 من نفس الشهر تحت شعار "الحق في الغذاء من أجل حياة ومستقبل أفضل".



ويتضمّن برنامج هذه التظاهرة سلسلة من الندوات والنقاشات و ورش العمل التفاعلية لرفع مستوى الوعي بين عامة الناس، وخاصة الشباب، بأهمية الأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة.





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وتسلّط هذه التظاهرة التي ستكون مفتوحة ومجانية للعموم الضوء على القضايا العالمية المرتبطة بإنتاج الغذاء والحصول على نظام غذائي متوازن للجميع، في سياق تغير المناخ والضغوط البيئية المتزايدة، وفق ما ذكرته مدينة العلوم، مبيّنة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للأغذية يهدف الى رفع الوعي الجماعي بأهمية إعادة التفكير في أنماط الاستهلاك الغذائي من أجل حماية الموارد الطبيعية وضمان غذاء صحي وفي متناول الجميع.



ويحتوي برنامج هذه التظاهرة التي تقام بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بالبحث العلمي والزراعة والتغذية، سلسلة من الندوات يقدّمها جامعيون ومختصون في مجالي التغذية والصحة، والزراعة في سياق تغير المناخ.



كما ستقام على هامش هذه التظاهرة ورشة الرسم التي ستتضمن ملصقات للمشاركة في مسابقة ملصقات يوم الأغذية العالمي (منظمة الأغذية والزراعة) والتي ستهتم بالخصوص بالأطباق أو الوصفات التقليدية التي توضح أهمية اتباع نظام غذائي متنوع ومغذي وآمن.

