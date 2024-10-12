Babnet

رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670a18f925ca56.56369913_mlhgofjpiqekn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 06:12 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أشاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أمس الجمعة بقصر قرطاج، خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني بالمجهودات التي بذلتها القوات المسلحة العسكرية لتأمين الانتخابات يوم السادس من أكتوبر، "فضلا عن العطاء غير المحدود في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته اليوم السبت.

وقال رئيس الجمهورية إن القوات المسلحة "مدرسة في البذل والعطاء وإنها درع لا يصدأ وسيف مسلول لا يعاد إلى غمده إلا بعد التحقق من الانتصار".

...




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295688


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
السبت 12 أكتوبر 2024 | 9 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:48
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
32°-21
31°-23
32°-22
32°-23
  • Avoirs en devises
    24268,8

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,36600 DT        1$ =3,08035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   782,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 06:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*