رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الوطني

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أشاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أمس الجمعة بقصر قرطاج، خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني بالمجهودات التي بذلتها القوات المسلحة العسكرية لتأمين الانتخابات يوم السادس من أكتوبر، "فضلا عن العطاء غير المحدود في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته اليوم السبت.



وقال رئيس الجمهورية إن القوات المسلحة "مدرسة في البذل والعطاء وإنها درع لا يصدأ وسيف مسلول لا يعاد إلى غمده إلا بعد التحقق من الانتصار".





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