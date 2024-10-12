التشكيلات العسكرية بالمنطقة العازلة بولاية تطاوين تحبط عملية تهريب سلع بقيمة تفوق 1.2 مليون دينار

أحبطت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بولاية تطاوين، يوم الجمعة، عملية تهريب بواسطة خمس سيارات قادمة من التراب الليبي محملة بكميات هامة من السجائر ومواد تجميل وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1.2 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.وبين المصدر ذاته، انه وقع التفطن لهذه الكميات هامة من السجائر ومواد تجميل، بعد اخضاع السيارات للتفتيش، مضيفا انه قد تم اعلام النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس، التي تعهدت بالموضوع وأذنت بتأمين السيارات المستعملة في عملية التهريب، لدى الوحدات العسكرية على ذمة القضاء إلى حين استكمال الأبحاث.