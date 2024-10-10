تفكيك شبكة لترويج المخدرات بسوسة.. والقبض على مروجتى مخدرات بالعاصمة.. وحجز حوالي 400 قرص مخدر

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تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، من تفكيك شبكة تنشط في ترويج ونقل المخدرات، وتنظيم الهجرة غير النظامية بجهة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وإيقاف ثلاثة أشخاص من عناصرها وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات.



وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم حجز 12 صفيحة من مخدر القنب الهندي و 165 قطعة من نفس المخدر معدة للترويج، الى جانب آلتي وزن الكترونيتين وآلات قص، ومحرك زورق و21 جمازة نجدة وإنقاذ بحرية، ودراجتين ناريتين من الحجم الكبير ودراجة نارية عادية، تستعمل في نقل وتوزيع المواد المخدرة، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 7 آلاف دينار.





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وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، أن مختلف الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، تمكنت بعد التنسيق مع النيابة العمومية، من القبض على إمرأتين بحوزتهما 208 أقراص مخدرة، والعثور داخل منزلهما على 22 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا من عائدات الترويج، تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.



وأكدت أن النيابة العمومية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بالمرأتين من أجل ترويج المخدرات، وإدراج شخص ثالث بالتفتيش.



