Babnet

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بسوسة.. والقبض على مروجتى مخدرات بالعاصمة.. وحجز حوالي 400 قرص مخدر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 18:56 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، من تفكيك شبكة تنشط في ترويج ونقل المخدرات، وتنظيم الهجرة غير النظامية بجهة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وإيقاف ثلاثة أشخاص من عناصرها وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات.

وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم حجز 12 صفيحة من مخدر القنب الهندي و 165 قطعة من نفس المخدر معدة للترويج، الى جانب آلتي وزن الكترونيتين وآلات قص، ومحرك زورق و21 جمازة نجدة وإنقاذ بحرية، ودراجتين ناريتين من الحجم الكبير ودراجة نارية عادية، تستعمل في نقل وتوزيع المواد المخدرة، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 7 آلاف دينار.

...

وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، أن مختلف الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، تمكنت بعد التنسيق مع النيابة العمومية، من القبض على إمرأتين بحوزتهما 208 أقراص مخدرة، والعثور داخل منزلهما على 22 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا من عائدات الترويج، تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.

وأكدت أن النيابة العمومية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بالمرأتين من أجل ترويج المخدرات، وإدراج شخص ثالث بالتفتيش.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295608


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الخميس 10 أكتوبر 2024 | 7 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
27°-21
27°-20
31°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*