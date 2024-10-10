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توزر: وقفة احتجاجية للقيمين في معهد الامتياز بتوزر على خلفية اعتداء ولية على قيمتين

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 16:54 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نفذ القيّمون بمعهد الامتياز بمدينة توزر، بمساندة النقابة الجهوية للقيمين والقيمين العامين والاتحاد الجهوي للشغل، وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس، على خلفية اعتداء وليّة على قيمتين من هذه المؤسسة التربوية.
كما نفذ القيمون في باقي المؤسسات التربوية بمعتمدية توزر (مدارس إعدادية ومعاهد) وقفة مساندة لزملائهم عبّروا خلالها عن رفضهم للاعتداءات التي ما فتئت تطال مختلف مكونات المنظومة التربوية.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، محمد علي الهادفي، بالمناسبة، إن "الاتحاد يرفض الاعتداءات على منتسبي المنظومة التربوية من مدرسين أو قيمين أو غيرهم"، موضحا أن "الاتحاد أصدر بيانا استنكاريا في هذا الإطار، دعا فيه الجهات المعنية إلى أخذ تدابير لحماية العاملين في المؤسسة التربوية وإيقاف ظاهرة العنف الخطيرة، وفق وصفه، و"التي لا تخلف إلا عنفا متواصلا".
وأشار إلى أن حالات العنف غير المبرّر متواصلة في المؤسسات التربوية وفي المؤسسات الاستشفائية، لذلك يجب التصدي لهذه الظاهرة لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تساعد على مزيد انتشاره.
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ص م


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