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متابعة نسق تقدّم أشغال مشروع جسر بنزرت الجديد

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 10:01 قراءة: 1 د, 41 ث
      
مثّلت متابعة تقدّم مختلف الأشغال الفنية والإدارية والعقارية لمشروع جسر بنزرت الجديد بأقساطه الثلاثة محور زيارة عمل أداها والي بنزرت، سالم بن يعقوب، الى حضيرة المشروع رفقة كل من الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، ومديرة وحدة التصرف المكلفة بإنجاز المشروع بوزارة التجهيز ليليا السيفاوي، وسبقتها جلسة عمل في الإطار بمقر الولاية.

وأبرز والي بنزرت، خلال اطلاعه على مجمل الاشغال الجارية، الابعاد التنموية الكبرى والاجتماعية والحضارية الشاملة لمشروع جسر بنزرت الجديد، مؤكدا أن كافة هياكل الدولة حريصة على توفير جميع ممهدات إنجاح الاشغال ومعاضدة المقاولات التونسية والصينية لاتمام المشروع في الابان وبجودة عالية.

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ومن جهتها اشارت مديرة وحدة التصرف حسب الاهداف المكلفة بالمشروع، ليليا السيفاوي، أن الاشغال القسطين الأول والثالث اللذين ينجزان من قبل مقاولات تونسية بكلفة مالية تعادل 151 مليون دينار تسيران بنسق عال ودون إشكاليات حيث بلغت نسبة تقدم 45 بالمائة.
وتتمثل اشغال القسط الأول في اشغال الربط الجنوبية والغربية للمنطقة من خلال انجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، في حين ان القسط الثالث والخاص بالربط الشمالي يتمثل في انجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز محوّل على مستوى الطريق الوطنية 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة، وانجاز منشأة ذات هيكل معدني على مستوى مصنع الإسمنت، ومنشأة على طريق بلدي ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438.
أما القسط الثاني الذي تكفلت بانجازه مقاولات صينية بكلفة تعادل 610 مليون دينار فيجري العمل بالتنسيق على انطلاق اشغاله الفنية، وهو القسط الرئيسي المعلق والثابت فوق القنال ويبلغ طوله 2،1 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19″ ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو حوالي 60 مترا عن سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر.
وأشارت السيفاوي إلى أن العمل جار على الاشغال الجيوتقنية على مستوى قنال بنزرت، حيث وصلت هذه الأيام لميناء رادس مجموعة من التجهيزات الخاصة بهذه الاشغال ومنها المنصة البحرية التي سيتم العمل عليها في هذه المرحلة ، في انتظار وصول وحدات تصنيع الخرسانة الاسمنتية التي تم شحنها من الصين في اتجاه بلادنا.


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