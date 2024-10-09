محطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد بسوسة ستدخل قريبا طور الاستغلال - وزير الفلاحة

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أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ان محطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد بسوسة، ستدخل قريبا طور الاستغلال، مرجحا ان تكون الآجال الأولية لتشغيل المحطة في الربيع القادم.



وأضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، على هامش جلسة عمل انعقدت، مساء اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سوسة، وخصصت لتدارس الإشكاليات الراهنة للقطاع الفلاحي بالجهة، ان دخول محطة تحلية مياه البحر بصفاقس مؤخرا حيز الاستغلال ساهم في تخفيف معضلة الانقطاع المتكررللماء الصالح للشراب بولاية سوسة واستقرار حصة الجهة من المياه الصالحة للشراب التي توفرها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من فائض منظومة مياه الشمال.





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وشهدت ولاية سوسة خلال الفترة الصيفية المنقضية احتقانا كبيرا في صفوف متساكني الجهة وزوارها بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه وتواصل اضطراب توزيعها بسبب ضعف ومحدودية الحصة المخصصة من المياه لولاية سوسة وباعتبار ان الموارد المائية المخصصة للولاية لم تكن تفي بالحاجة لاسيما في ظل تضاعف اعداد المتساكنين والزائرين المستهلكين للمياه الى اكثر من مليوني مقيم.



كما اكد بن الشيخ ان نسبة تقم أشغال بناء سد "خزان بلعوم" بمعتمدية القلعة الكبرى، الذي تقدر كلفة إنجازه 89 مليون دينار، بلغت 95 بالمائة.

واضاف ان انجاز سد "خزان بلعوم" الذي تبلغ سعته 33 مليون متر مكعب من المياه، يمتد على مساحة 280 هكتار ويندرج ضمن مشروع تحويل مياه اقصى الشمال التونسي نحو تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي، وذلك قصد تكوين مخزون احتياطي لتلبية الحاجيات من مياه الشرب.



وكان وزير الفلاحة استمع قبل ذلك الى تدخلات الحاضرين الذين استعرضوا جملة الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الفلاحة والصيد البحري بولاية سوسة.

وتم في هذا الاطار التعرض بالخصوص الى النقص الفادح في الموارد المائية وتهرّم غابة الزياتين وتدهور حوضي ميناءي الصيد البحري بهرقلة وسوسة.

