وزارة الفلاحة تدعو الى عدم ترويج واستهلاك سمكة الأرنب لخطورتها على صحة الإنسان

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دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء، البحارة والمتدخلين في قطاع الصيد البحري الى الإبلاغ عن كل عملية انزال لسمكة الأرنب وعدم ترويجها بمسالك التوزيع والأسواق.



وحثّت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، المواطنين إلى تجنّب استهلاك سمكة الأرنب لخطورتها على صحة الإنسان، وذلك تبعا لانتشار هذا الصنف السّام من الأسماك بعرض السواحل التونسية.





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وأشارت الى أن كل عملية ترويج غير قانونية تعرض صاحبها إلى تتبعات وعقوبات جزائية.