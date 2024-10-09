مصالح الحرس الديواني حجزت بضائع ومبالغ مالية مهربة ناهزت قيمتها 6ر1 مليون دينار خلال اسبوع

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حجزت مصالح الحرس الديواني، خلال أسبوع، كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية مهربة بقيمة جملية بلغت 6ر1 مليون دينار.



وأوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ اصدرته الاربعاء، ان هذه المحجوزات جاءت في اطار جهود قامت بها الفرق التابعة لوحدات الحرس الديواني بكل من صفاقس وقفصة ومدنين وسوسة وتونس.



وأوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ اصدرته الاربعاء، ان هذه المحجوزات جاءت في اطار جهود قامت بها الفرق التابعة لوحدات الحرس الديواني بكل من صفاقس وقفصة ومدنين وسوسة وتونس.

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وبينت ان الفرق التابعة للوحدة السادسة بصفاقس، حجزت مبالغ مالية وملابس جاهزة وهواتف ذكية بقيمة 550 ألف دينار وقامت فرقة الحرس الديواني بصفاقس بحجز مبلغ من العملة المحلية مخفي داخل سيارة خفيفة حيث قدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ115.7 ألف دينار.



و تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 115 ألف دينار وكمية من الهواتف الجوالة والأحذية الرياضية بقيمة 95.4 ألف دينار وكمية من المواد والأدوية الفلاحية بقيمة 101.5 ألف دينار.



وقامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز كمية من الهواتف الذكية بقيمة جملية بلغت 122 ألف دينار في حين قامت فرقة الحرس الديواني بمدنين التابعة للوحدة الخامسة بمدنين بحجز كمية هامة من الملابس الجاهزة بقيمة 281 ألف دينار.





وحجزت فرقتا حيدرة ونفطة التابعتين للوحدة الرابعة للحرس الديواني بقفصة كمية من الفواكه الجافة ومن المكملات الغذائية المهربة بقيمة جملية للمحجوز بلغت 160.4 ألف دينار.



وتمكنت مصالح الوحدة الثالثة للحرس الديواني بكل من القيروان وسوسة بحجز كمية من الملابس المستعملة ومبلغا ماليا بقيمة تناهز الـ 84 ألف دينار وكمية من العجلات المطاطية مخفية على متن شاحنة حيث قدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ476 ألف دينار.



وحجزت فرقتا الحرس الديواني بكل من قرمبالية وتونس التابعتين للوحدة الأولى بتونس كميات من السجائر والمكملات الغذائية المهربة بقيمة 206 ألف دينار .