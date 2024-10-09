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معرض تشكيلي بقصر برج البكوش في أريانة من 11 إلى 18 أكتوبر

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 22:04 قراءة: 1 د, 3 ث
      
يستضيف قصر برج البكوش بأريانة، معرضا تشكيليا بعنوان " Narrations éphémères "، وهو معرض من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، سيمتد من 11 إلى 18 أكتوبر 2024 .
ويضم هذا المعرض، الذي يتنزل في إطار تظاهرة "ARIAN’ART" أكتوبر 2024، أعمالا فنية بلمسات 15 فنانا تونسيا وهم محمد قيقة ومحمد بوعزيز وآمال بوسلامة وعمر الغدامسي و أمير الشلي وليلى الركباني وحمادي بن نية وليندا عبد اللطيف وهالة سراج وايناس زيلي و إيمان بالسرور وسليم قمري وسيف بن حماد وحسام غربال وسلمى الماجري.
ووفق ما جاء في بلاغ نشرته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، "يحتفي هذا المعرض بالفن عبر العصور ويسلط الضوء على جمال وغنى قصر برج البكوش الثقافي، حيث تمتزج المنحوتات المعاصرة والتنصيبات الفنية مع التاريخ الساحر للقصر، مما يخلق حوارًا بين الماضي والحاضر، إذ تقدم كل قطعة فنية نظرة جديدة على هذا المعلم التاريخي وتدعو الزوار إلى إعادة اكتشافه من خلال رؤية فنية مبتكرة."
وبالتوازي مع المعرض سيتم تقديم كتاب " Arts Visuels en Tunisie , Artistes et Institutions , 1881 – 1981 " لعلياء النخلي، الأستاذة المختصة في تاريخ الفن، الصادر سنة 2023 عن دار نيرفانا للنشر، وتقدم الكاتبة من خلاله فكرة عن تاريخ الفن التشكيلي في تونس من خلال تسليط الضوء على الشخصيات الفنية والأنشطة والمهن الفنية في تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1881 و1981.


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