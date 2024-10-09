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رئيس الدولة يتلقى مكالمة من نظيره المصري لتهنئته بفوزه في الانتخابات

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 15:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      


تونس 9 أكتوبر (وات)- تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

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وكانت هذه المكالمة، فرصة للتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات، وعلى العزم الثابت والمشترك لمزيد دعمها وتطويرها، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، فاز في الانتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 69ر90 بالمائة من الأصوات، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدتها مساء الإثنين الفارط.


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