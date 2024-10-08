Babnet

وزير التجارة يؤكد من الكاف عزم الحكومة على تزويد البلاد بكل المواد الاستهلاكية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ff69464a5201.29828708_pjhelngqfmiok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 21:37 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال وزير التجارة، سمير عبيد، اليوم ،الثلاثاء، في تصريح اعلامي بمناسبة الزيارة التي أداها إلى ولاية الكاف أن الوزارة "تعمل على استدامة تزود الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والاستجابة إلى حاجيات المواطنين من مختلف المواد الاستهلاكية وخاصة تلك التي تشهد تذبذبا في التزويد على غرار مادة القهوة" التي، بين أنها ستكون "متوفرة بالقدر الكافي في أجل لا يتجاوز الاسبوعين".

وأكد الوزير في هذا السياق، أن الدولة ستعمل مستقبلا عن طريق المؤسسات المختصة على توفير متخلف المواد الاستهلاكية حتى تكون كلها متوفرة بالقدر الكافي قبل موفى هذا العام بما سيمكن المواطن من اقتنائها بصفة ميسرة وعادية

...

وفي حديثه عن مسالك التوزيع أشار عبيد الى أنّ الحكومة ستعمل على تدعيم العمل الرقابي وتحرص على المحافظة على قفة المواطن التي تمثل هدفا ترنو إلى تحقيقه الحكومة من خلال القضاء على المضاربة ومقاومة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع.

وعبر في ذات السياق عن ارتياحه للوضع الذي يميز حاليا التزود بالمواد الاستهلاكية في ولاية الكاف سواء في المساحات الكبرى أو لدى تجار الجملة أوالتفصيل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295495


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
24° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
31°-21
32°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25653,3

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36990 DT        1$ =3,07171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1762,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*