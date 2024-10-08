وزير التجارة يؤكد من الكاف عزم الحكومة على تزويد البلاد بكل المواد الاستهلاكية

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قال وزير التجارة، سمير عبيد، اليوم ،الثلاثاء، في تصريح اعلامي بمناسبة الزيارة التي أداها إلى ولاية الكاف أن الوزارة "تعمل على استدامة تزود الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والاستجابة إلى حاجيات المواطنين من مختلف المواد الاستهلاكية وخاصة تلك التي تشهد تذبذبا في التزويد على غرار مادة القهوة" التي، بين أنها ستكون "متوفرة بالقدر الكافي في أجل لا يتجاوز الاسبوعين".



وأكد الوزير في هذا السياق، أن الدولة ستعمل مستقبلا عن طريق المؤسسات المختصة على توفير متخلف المواد الاستهلاكية حتى تكون كلها متوفرة بالقدر الكافي قبل موفى هذا العام بما سيمكن المواطن من اقتنائها بصفة ميسرة وعادية





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وفي حديثه عن مسالك التوزيع أشار عبيد الى أنّ الحكومة ستعمل على تدعيم العمل الرقابي وتحرص على المحافظة على قفة المواطن التي تمثل هدفا ترنو إلى تحقيقه الحكومة من خلال القضاء على المضاربة ومقاومة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع.



وعبر في ذات السياق عن ارتياحه للوضع الذي يميز حاليا التزود بالمواد الاستهلاكية في ولاية الكاف سواء في المساحات الكبرى أو لدى تجار الجملة أوالتفصيل.

