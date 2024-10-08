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وزير الإقتصاد والتخطيط يطلع على اللمسات الاخيرة في اعداد اللوحات الرقمية الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى.

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 21:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فى اطار الاستعدادات النهائية لمرحلة التعداد الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 ، اطلع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، على المرحلة الأخيرة في اعداد اللوحات الرقمية التي سيتم استعمالها خلال عملية العد الفعلي، المقرّر انطلاقها في شهر نوفمبرالقادم.

وفي كلمته أمام عدد من الفنيين والأعوان المكلفين بالتعداد وبحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء ، شدّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعداد على جميع المستويات لاسيما المستوى الإقتصادي والاجتماعي، مبرزًا دوره المحوري في تعزيز التخطيط الوطني لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.

...

كما ثمن سمير عبد الحفيظ جهود كافة الأطراف المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي لانجاح هذا الحدث البارز ، مشيرا في هذا السياق الى تميز هذا التعداد باعتماده تطبيقات رقمية في إنجاز هذا العمل الضخم وذلك طبقا للمعايير الدولية المستعملة، وهو ما يعد نقلة نوعية في هذا المجال سيمكن من جمع المعطيات وتخزينها وتامينها بدقة وجودة عاليتين.


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