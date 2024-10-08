وزير الخارجية يلتقي سفير الهند ويبحث معه الاستحقاقات الثنائية المقبلة

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مثّلت الاستحقاقات الثنائية المقبلة وتطوير الشراكة والتجارة، أبرز محاور استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، لسفير جمهورية الهند بتونس، نقولكام جاتوم قانط.



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة تمّ خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وأهمية المحافظة عليها وتعزيزها في شتى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.





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وبين الجانبان، أيضا، "السعي إلى استكمال الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل القطاعية قبل موفّى السّنة الجارية، استعدادا للاستحقاقات القادمة، لاسيما الدورة المقبلة للجنة المشتركة التونسية الهندية التي ستحتضنها تونس خلال سنة 2025"، وفق ذات البلاغ.



وأبرز السفير الهندي، من جانبه، الأهمية التي توليها بلاده لمزيد توطيد علاقات الصداقة مع تونس وتطوير الشراكة والتبادل التجاري.



وأضاف الدبلوماسي الهندي أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الهندي، سبراهمانيام جيشنكار، إلى تونس بمناسبة ترؤسه لوفد بلاده خلال اللجنة المشتركة، ستكون فرصة لمزيد تطوير مشاريع الشراكة ودفع التعاون الثنائي وبالخصوص في قطاعات الفسفاط وتكنولوجيات الإتّصال والطاقة الشمسية.



وسلّم السفير" قانط "، وزير الشؤون الخارجية، رسالة تهنئة بمناسبة تولّيه منصبه الجديد من نظيره الهندي.











