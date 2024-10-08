قابس: انجاز عدد من المشاريع التنموية بقابس الغربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد معتمدية قابس الغربية انجاز عدد من المشاريع التنموية التي من شأنها دعم البنية الأساسية لهذه المنطقة وتحسين ظروف عيش المتساكنين فيها.



ومن بين هذه المشاريع، مشروع تهذيب حي سيدي راشد بشنني الذي تنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وهو مشروع تقارب كلفته 4.8 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغاله 85 بالمائة، وتضمن في مكوناته تعبيد وترصيف الطرقات ومد شبكة للتطهير وشبكة للانارة العمومية المقتصدة للطاقة وتهيئة منطقة خضراء.

كما شهدت المنطقة، ضمن تدخلات وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بناء فضاء تجاري ببوشمة بكلفة قاربت 1.7 مليون دينار يشتمل على 17 متجرا مخصصة للمهن الصغرى، اضافة الى تهيئة ملعب حي معشب.



...



وتتواصل ايضا ببلدية بوشمة الأشغال المتعلقة بتهيئة مقر هذه البلدية بكلفة تقارب 450 الف دينار وهو مشروع بلغت نسبة تقدم أشغاله 95 بالمائة.

وكانت مختلف هذه المشاريع محل متابعة ميدانية اليوم من قبل والي قابس رضوان نصيبي الذي قام مرفوقا بالمعتمد الأول للولاية مصطفى مسعدي ومجموعة من المديرين الجهويين بزيارة لمعتمدية قابس الغربية، اطلع خلالها على جملة من الاشكاليات التي عطلت تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة ومن بينها تعشيب الملعب البلدي بشنني وبناء مسرح ببوشمة وهي اشكاليات أوصى الوالي بضرورة معالجتها في أسرع وقت ممكن.

كما تابع الوالي من خلال زيارة قام بها الى الموقع السياحي "رأس الواد" وساحة سد الرحى والمتحف الطبيعي بالجنوب التونسي بشنني، النقائص الموجودة بمحيط هذه المدينة السياحية، موصيا بالعمل على تلافي هذه النقائص وبدعم الجهود المبذولة في مجال النظافة والعناية بالبيئة، واطلع على مشكل التزود بمياه الشرب بالمنطقة الريفية الرماثي 1 ، داعيا الى التسريع في انجاز الأشغال الضرورية لمعالجة هذا المشكل.