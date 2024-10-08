باجة: تسجيل عدد من الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والنشاط الفلاحي (المدير الجهوى للحماية المدنية)

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اندلعت امس الاثنين بولاية باجة، حرائق بعدد من المناطق، شملت غابة العياضي بتبرسق، وحبل عين بلوين بباجة الشمالية، وبجبل الهري بمجاز الباب، وبراس الوادى بنفزة، وبسيدى السهيلي بباجة الجنوبية، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتسبب عدد من الانشطة الفلاحية فى اندلاعها عن غير قصد، وفق ما افاد به المدير الجهوى للحماية المدنية العميد كمال المليتي صحفية "وات".

واعلنت الحماية المدنية السيطرة عن هذه الحرائق، التى كانت متزامنة تقريبا، وذلك بعد بذل مجهودات كبيرة خاصة فى اطفاء حريق غابة العياضي بتبرسق، اعتبارا لصعوبة تضاريسها.

واتت هذه الحرائق على مساحات من اشجار الزيتون واشجار غابية (على غرار اشجار الصنوبر) ونباتات غابية، كما اتت على 1300 حزمة من التبن والقرط والصنوبر.