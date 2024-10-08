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منوبة: مؤسسات عمومية وخاصة تحتضن تلامذة السنة التحضيري لانجاح السنة الدراسية

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 14:28 قراءة: 1 د, 0 ث
      
ارتفع عدد تلامذة اقسام التحضيري بولاية منوبة خلال السنة الدراسية الحالية 2024-2025 الى 1050 طفلا وطفلة ضمن 52 فوجا (بمعدل فوج اي قسم في كل مؤسسة)، بعد دخول ثلاث أقسام تحضيرية ببرج العامري والمرناقية وطبربة حيز الاستغلال بداية الشهر الحالي، تمت برمجتها في إطار جهود تعميم اقسام التحضيري على المدارس الابتدائية (البالغ عددها بالجهة 97 مدرسة عمومية)، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية بالجهة.

والى جانب دخول هذه الأقسام بالمدرسة الابتدائية برج النور ببرج العامري، والبساتين بالمرناقية، ومدرسة الملاحة بطبربة، وبالمدرسة الابتدائية الجديدة بالمرناقية، حيز الاستغلال، مع إحدث قسمي تحضيري أيضا بالنفيض بالمرناقية، وشاكر1 بدوار هيشر، يجري احداث فوج بمدرسة عين الكرمة بطبربة، بتهيئة الفضاء المخصص لاستقبال الأطفال الذي كانوا موزعين بين مدرستي الهوارية والملاحة.
من جهتها، توفر المدارس الابتدائية الخاصة والبالغ عددها 24 مؤسسة (42 فوجا) تضم 811 طفلا وطفلة، مساهمة بدورها في توفير أرضية لاستقبال هذه الفئة وفي تهيئتهم ا للتعلّمات الأساسية اللاحقة وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات الدراسة وتساهم في بناء شخصية متوازنة وعلى إنماء مؤهلاتهم.
...

وبرمجت المندوبية الجهوية للتربية في مشاريعها المستقبلية احداث عدد من الأقسام التحضيرية بمدرسة شاكر2 دوار بھيشر والانطلاقة برج العامري والامام سحنون منوبة، بما من شانه ان يدعم البنية التحتية لهذه الفضاءات التي تحرص الوزارة على تعميمها وخاصة بالمدارس الابتدائية الريفية، وفق مصالح المندوبية.


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