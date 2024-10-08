Babnet

غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية متعددة الاختصاصات الى مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669691750c2ec1.94083795_miqlgkfoephnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 13:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع سفارة تونس بجمهورية مصر العربية من 01 إلى 05 ديسمبر 2024، بعثة إقتصادية متعددة الإختصاصات الى كل من القاهرة و الإسكندرية.

ويحتوي برنامج البعثة وفق بلاغ للغرفة الثلاثاء، منتديات شراكة وأعمال تونسية مصرية (B2B) بالتعاون مع كل من الغرفة التجارية بالقاهرة والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

...

كما يشمل زيارة معرض Food Africa Cairo من 03 إلى 05 ديسمبر 2024 بالقاهرة،
فضلا عن لقاءات شراكة وأعمال وزيارات ميدانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295432


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
33°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*