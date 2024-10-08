غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية متعددة الاختصاصات الى مصر

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تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع سفارة تونس بجمهورية مصر العربية من 01 إلى 05 ديسمبر 2024، بعثة إقتصادية متعددة الإختصاصات الى كل من القاهرة و الإسكندرية.



ويحتوي برنامج البعثة وفق بلاغ للغرفة الثلاثاء، منتديات شراكة وأعمال تونسية مصرية (B2B) بالتعاون مع كل من الغرفة التجارية بالقاهرة والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.





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كما يشمل زيارة معرض Food Africa Cairo من 03 إلى 05 ديسمبر 2024 بالقاهرة،

فضلا عن لقاءات شراكة وأعمال وزيارات ميدانية.

