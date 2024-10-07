ارتفاع عمليات التشغيل المنجزة من مكاتب التشغيل خلال سنة 2023 إلى أكثر من 50 ألف عملية تشغيل

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ارتفعت عمليات التشغيل المنجزة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل خلال العام الماضي إلى 50.588 عملية تشغيل مقابل 45.521 عملية تشغيل في سنة 2022 أي بتطور بلغت نسبته 11 بالمائة، وفق التقرير السنوي لنشاط الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لسنة 2023.



وتصدر قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث مساهمته في توفير مواطن الشغل بـإحداث 26.477 موطن شغل، من بينها 5.690 موطن شغل بقطاع التجارة (21.5 بالمائة) و 4.522 موطن شغل بقطاع التعليم (17 بالمائة).





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وارتفعت نسبة الإناث المنتفعات بعمليات التشغيل خلال سنة 2023 إلى 64.8 بالمائة من مجموع المشتغلين.



واستفاد طالبو الشغل من غير الاطارات بنحو 65 بالمائة من مجموع عمليات التشغيل المنجزة العام الماضي نتيجة ارتفاع حاجيات المؤسسات الاقتصادية لليد العاملة خاصة في مجالات صناعة الملابس وصناعة المعدات الكهربائية والسياحة.



وفي المقابل، بلغت نسبة خريجي التعليم العالي المدمجين بالمؤسسات الاقتصادية 38.9 بالمائة من إجمالي المدمجين سنة 2023.



ويعود تحسن عمليات التشغيل المنجزة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل العام الماضي، وفق تقرير الوكالة، إلى ارتفاع نسبة الإدماج الخاصة بالمنتفعين بعقود الإعداد للحياة المهنية المعروف بـCIVP، من 46.5 بالمائة خلال سنة 2022 إلى 51.6 بالمائة خلال سنة 2023، إضافة إلى ارتفاع عدد عروض الشغل المباشرة المسجلة خلال سنة 2023.



من جهة أخرى، شهدت عروض الشغل خلال سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بسنة 2022. وتخص أكبر نسبة من عروض الشغل طالبي الشغل من غير الاطارات حيث بلغ عددها 32.395 عرض شغل أي بنسبة 74.5 بالمائة من مجموع عروض الشغل.



وتصدر قطاع الصناعات المعملية خلال سنة 2023، المركز الأول من حيث مساهمته في عروض الشغل بـ 22.614 عرض شغل (52 بالمائة). وجاءت أهم عروض الشغل من مؤسسات قطاع صناعة الملابس (4.754 عرض شغل) ومؤسسات قطاع صناعة المعدات الكهربائية (4.736 عرض شغل).



وحقق قطاع الخدمات المرتبة الثانية من حيث مساهمته في توفير فرص العمل بــ 18.526 عرض شغل (42.6 بالمائة) متأتية بدرجة أولى من مؤسسات قطاع السياحة بـــ6148 عرضا ومؤسسات قطاع التجارة بـ3801 عرض شغل.



وأرجعت الوكالة ارتفاع عروض الشغل إلى تكثيف مكاتب التشغيل الزيارات الميدانية للمؤسسات لضبط حاجياتها من الموارد البشرية حيث بلغ عدد الزيارات 68.434 زيارة سنة 2023 محققة بذلك ارتفاعا بنسبة تقدر بــ5.7 بالمائة مقارنة بسنة 2022، بالإضافة إلى تنظيم الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة بكل من ولايات نابل وسوسة والمهدية ومدنين والمنستير وجندوبة لتلبية حاجيات المؤسسات الناشطة في القطاع من الكفاءات المختصة.