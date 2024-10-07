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كاس الكنفديرالية الافريقية - النادي الصفاقسي يلاقي قسنطينة الجزائري في الجولة الافتتاحية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 16:42 قراءة: 0 د, 55 ث
      
يستهل النادي الصفاقسي مشاركته في مرحلة دور المجموعات لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم بمواجهة نادي قسنطينة الجزائري لحساب الجولة الاولى وذلك يوم 26 او 27 نوفمبر القادم.
وسيلتقي ممثل كرة القدم التونسية في هذه المسابقة في الجولة الثانية مع بافوس دو ماكيس الانغولي يوم 8 ديسمبر القادم قبل التباري مع سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة يوم 15 من الشهر ذاته.

وفي ما يلي برنامج مقابلات المجموعة الاولى
...

الجولة الاولى / يوم 26 او 27 نوفمبر 2024
النادي الصفاقسي - نادي قسنطينة الجزائري
سيمبا التنزاني - برافوس دو ماكيس الانغولي

الجولة الثانية / يوم 8 ديسمبر 2024
برافوس دو ماكيس - النادي الصفاقسي
نادي قسنطينة الجزائري - سيمبا التنزاني

الجولة الثالثة / يوم 15 ديسمبر 2024
سيمبا التنزاني - النادي الصفاقسي
برافوس دوماكيس - نادي قسنطينة الجزائري

الجولة الرابعة / يوم 5 جانفي 2025
النادي الصفاقسي - سيمبا التنزاني
نادي قسنطينة الجزائري - برافوس دوماكيس الانغولي

الجولة الخامسة / يوم 12 جانفي 2025
نادي قسنطينة الجزائري - النادي الصفاقسي
برافس دو ماكيسالانغولي - سيمبا التنزاني

الجولة السادسة / يوم 19 جانفي 2025
النادي الصفاقسي - برافوس دو ماكيس الانغولي
سيمبا التنزاني - نادي قسنطينة الجزائري


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