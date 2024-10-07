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صفاقس: تنظيم أوّل تظاهرة صحية وتثقيفية لفائدة منقبي النفايات يوم 12 أكتوبر الجاري

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Photo Credits Al Katiba
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 16:37 قراءة: 1 د, 2 ث
      
ينتظم يوم 12 أكتوبر الجاري، بفضاء الإحاطة الإجتماعية لبلدية صفاقس، يوم صحي وتثقيفي لفائدة منقبي النفايات، والمعروفين محليا بـ"البرباشة"، وذلك ببادرة من إذاعة صفاقس، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، وبلدية صفاقس، والمجلس الجهوي للصيادلة، والنقابة الجهوية للبيولوجيين الخواص، ومخبر خاص لصناعة الادوية، وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، وغرفة مجمعي البلاستيك بإتحاد الصناعة والتجارة، وجمعية التنمية المستدامة.
وقالت، هدى كشو، منشطة البرنامج الإذاعي"عابر سبيل"، الذي يهتم بهذه الفئة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذه التظاهرة، التي ستنتظم لأول مرة في صفاقس، ستُعنى بكافة جوانب مهنة تنقيب النفايات، باعتبارها مهنة مهمشة، ويعاني العاملون فيها من ظروف عمل قاسية تؤثر بشكل كبير على صحتهم".
واعتبرت أن "ضمان حقهم في صحة سليمة، يعد قضية إنسانية وإجتماعية ملحة تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف"، وفق تقديرها.
وأضافت أن هذه التظاهرة ستتضمّن توفير تلقيح لفائدة "البرباشة" ضد "الكزاز"، مع تمكينهم من فحوصات طبية مختلفة، وتقصّ ضد الأمراض الجرثومية، مع المتابعة العلاجية، وتلقيح ضد الإلتهابات الكبدية، وتوفير المرافقة والإحاطة للحالات الاجتماعية، وتمكينهم من مساعدات عينية.
...

وأشارت إلى أنّ المجلس الجهوي للصيادلة بصفاقس سيوفر التلاقيح مجانا، والنقابة الجهوية للبيولوجيين الخواص بصفاقس ستقوم بالتحاليل اللازمة مجانا، والمخبر الخاص لصناعة الأدوية سيتبرع بالأدوية اللازمة، داعية
العاملين في مجال تنقيب النفايات إلى الحضور بكثافة في هذه التظاهرة، والإستفادة من هذه البادرة حفاظا على صحتهم.


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