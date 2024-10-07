رئيس مجلس نواب الشعب يلتقى رئيس البرلمان العربي

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التقى رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، اليوم الاثنين بقصر باردو، بعادل بن عبد الرحمان العسومي رئيس البرلمان العربي مرفوقا بأعضاء من وفد البرلمان لملاحظة الانتخابات الرئاسية ، وأعضاء المجموعة التونسية بالبرلمان العربي



وأكد بودربالة ، وفق بلاغ للبرلمان، ضرورة تعزيز مجهودات البرلمانات العربية لحشد الدعم الدولي من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة والتقتيل التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، إلى جانب الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب اللبناني





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كما جدّد تمسّك تونس بمبادئ العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، مبرزا أهمية الاستفاقة العربية ومستعرضا مختلف التحوّلات التي تعيشها.



وشدد على أن ضرورة أن تكون الشعوب العربية متّحدة ومشتركة من حيث القيم الإنسانية بما يمكّنها من استرجاع مكانتها ومواصلة بناء مستقبل مشرق للعالم العربي على أساس هذه القواسم المشتركة



وبخصوص الانتخابات الرئاسية، أبرز رئيس المجلس أن تونس شهدت على غرار كل الأقطار العربية تحوّلات منذ 14 جانفي 2011، مستعرضا مختلف المحطّات التي مرّت بها البلاد وما رافقها من تطوّرات وعوائق أفضت الى إجراءات 25 جويلية 2021 وإلى خارطة طريق وفق دستور جديد أقرّ نظام الغرفتين في الوظيفة التشريعية.



كما تطرّق الى التحوّلات السياسية التي ما فتئت تشهدها البلاد على أساس الوفاء بالوعود واحترام الآجال، معربا عن أمله في أن يعم التحوّل الديمقراطي في تونس وفي كل أقطار العالم العربي.



من جهته عبّر رئيس البرلمان العربي عن تقديره للحضور الدائم لمجلس نواب الشعب التونسي في أشغال مختلف هياكل البرلمان العربي وما يقدّمه من مواقف وإسهامات قيّمة على جميع المستويات، بما جعل المجموعة التونسية محل تقدير.



وبيّن في هذا الإطار ما يوليه البرلمان العربي من أهمية للقضية الفلسطينية المشروعة ، التي يعتبرها قضية الشعب العربي بأكمله، مؤكّدا المساعي المتواصلة من أجل حشد الدعم الدولي لإنصاف هذه القضية العادلة وتأييد الموقف العربي الموحّد المناصر للشعب الفلسطيني الأعزل.



واستعرض مختلف المبادرات والمساعي الذي يقوم به البرلمان العربي في هذا الصدد، وتواصله مع مختلف المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكّدا أهمية العمل على مواصلة توحيد المواقف والعمل المشترك من أجل نصرة هذه القضية العربية العادلة.