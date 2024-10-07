رئاسية 2024: سيتم تعليق النتائج بالهيئات الفرعية ونشرها بالموقع الالكتروني، اثر الاعلان عنها مساء اليوم

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اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الاثنين أنّ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2024 سيكون اليوم على الساعة السابعة مساء (19.00) خلال نقطة إعلامية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات.



واضاف بلاغ صادر عن الهيئة انه مباشرة اثر ذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي سيتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة كما ستنشر بالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة مصحوبة بنسخ من جميع محاضر الفرز لجميع مكاتب الاقتراع.





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من جهة اخرى ذكرت هيئة الانتخابات في بلاغ منفصل ان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان ادي مساء مساء امس الاحد زيارة الى مركز جمع النتائج بالقاعة المغطاة فرحات حشاد باريانة وتولى معاينة وصول و استلام محاضر الاقتراع والفرز الخاصة بمكاتب الاقتراع بكامل ولاية اريانة و تفقد مختلف الاقسام بالمركز ISIE #TnPres2