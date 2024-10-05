تونس تحتضن من 7 الى 10 اكتوبر 2024 المنتدى الإقليمي للترقيم لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا

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تحتضن تونس من 7 الى 10 اكتوبر، المنتدى الإقليمي للترقيم الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.



ويجمع المنتدى الذي تنظمه الشركة التونسية للترقيم "ج س 1 "،قادة الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الترقيم، ولتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز التميز الرقمي والشفافية عبر سلسلة التوريد العالمية.





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ويجتمع أعضاء "ج س 1 " بالمنطقة سنويا لمناقشة المشاريع الإقليمية وكيفية الاستجابة لتحديات المنطقة.



وتضم بالاضافة الى تونس، عمان، البحرين، المغرب الكامرون، جزر الموريس، الجزائر، غانا، كينيا، الكويت، المملكة العربية السعودية، مصر، ناميبيا، تنزانيا، السينغال، الكوت دي فوار، قطر، ليبيا، لبنان، جنوب إفريقيا، سوريا، إيران، نيجيريا والأردن.



وسيتم خلال الملتقى دعوة قادة الصناعة والخبراء والإطارات لمناقشة الاتجاهات والتحديات الحالية والمستقبلية في إدارة سلسلة التوريد واستكشاف فرص التعاون في المنطقة.



وسيخصص اليوم الأول للمنتدى لعرض أهم المستجدات التقنية للترقيم بالأعمدة فيما تخصص بقية اشغال المنتدى لتنظيم ورشات عمل فنية موجهة خاصة لممثلي الدول الاعضاء.



و ج س 1 تونس (المعروفة سابقاً باسم Tunicode - الشركة التونسية للتكويد) هي هيئة مشتركة أُنشئت سنة 1992 بعد مشاورات بين المصنعين والموزعين، بهدف إنشاء نظام التكويد الأكثر انتشاراً في العالم، وهو معايير "ج س 1".



ويغطي هذا النظام 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي بأكثر من 8 مليارات معاملة يومياً.



ومنذ إنشائها، أصبحت "ج س 1 تونس" عضواً في الجمعية الدولية لتكويد المنتجات ومقرها في بروكسل. وتعتبر الشركة الوحيدة المعتمدة للمنتدى الإقليمي للترقيم بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا في تونس.



ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتخصيص الرموز الشريطية (الباركود) وتسهيل التعاون بين الشركاء التجاريين و المنظمات ومقدمي التكنولوجيا من أجل مواجهة التحديات التجارية للشركات وضمان وضوح جميع سلاسل التوريد.



كما تركز على تطوير ونشر والترويج للغة مشتركة قائمة على معايير مثبتة معترف بها ومتوافقة مع احتياجات كل الأطراف في تعاملاتهم التجارية.