المعهد الوطني للرصد الجوي: شهر جويلية 2024 ثالث أكثر الأشهر حرارة منذ سنة 1950

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أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت، أن المتوسط العام لدرجات الحرارة لشهر جويلية 2024، كان أعلى من المتوسط ​​المرجعي (1991-2020) ب 1،7 درجة مائوية، مما يجعل هذا الشهر ثالث أكثر الاشهر حرارة منذ سنة 1950، بعد شهر جويلية 2003 (+2،2 درجة مائوية) وجويلية 2023 (+3،9 درجة مائوية).





وفي ما يتعلق بهطول الأمطار، التي غالبا ما تكون نادرة خلال جويلية حسب نشرة المناخ الشهرية الصادرة عن المعهد، فقد تميز شهر جويلية من السنة الحالية بغيابها كليا.



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وبلغ مجموع تراكم كميات الامطار خلال شهر جويلية 2024 (1،8 مليمتر)، ليحتل هذا الشهر المرتبة الثانية بين أكثر الاشهر جفافا بعد شهر جويلية سنة 1968 (0،2 مليمتر).





وتراوح متوسط ​​درجات الحرارة بين 26،6 درجة مائوية في طبرقة و35،2 درجة مائوية في توزر فيما بلغ متوسط الحرارة على المستوى الوطني (25 محطة رئيسية) 30،4 درجة مائوية، مرتفعا عن المعدل المرجعي (28،7 درجة مئوية) ب1،7 درجة مائوية.





وبخصوص متوسط درجات الحرارة القصوى، فتراوحت بين 30،4 درجة مائوية بالمهدية و42،1 درجة مائوية بالبرمة.





أما المتوسط ​​العام لدرجة الحرارة القصوى (25 محطة رئيسية) فقد بلغ 37 درجة مائوية، وهو أعلى من المعدل المرجعي لنفس المحطات (35،3 درجة مائوية) وبفارق +1،7 درجة مائوية.





وتم تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى بداية الشهر بمحطتي سليانة والقيروان على التوالي 46،9 درجة مائوية و49،2 درجة مائوية.