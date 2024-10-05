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تنظيم الايام الترويجية للحرفيين ذوي الاحتياجات الخاصة من 7 إلى 12 أكتوبر 2024

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 18:09 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تنطلق فعاليات الثلاثية الرابعة 2024 للايام الترويجية للحرفيين ذوي الاحتياجات الخاصة، من 7 إلى 12 أكتوبر2024،بقاعة الأخبار بالعاصمة، بمشاركة 20 حرفيا ينتمون إلى عديد الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجهات والولايات.


وسيخصص خلال هذه الدورة الاستثنائية، وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، فضاء مجاني للحرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون الابتكار في الصناعات التقليدية
...


كما ستخصص أجنحة للجمعيات الناشطة في المجال، إلى جانب الفضاءات التي يتم توظيبها ومنحها للمنتسبين لهذه الشريحة بالمعارض والتظاهرات الجهوية على مدار السنة.


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