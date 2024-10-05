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مدنين: انتشال جثة وإخضاعها للإجراءات العلمية اللازمة لتحديد انتمائها من عدمه لغرقى مركب الهجرة غير النظامية بجربة

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 16:19 قراءة: 1 د, 6 ث
      
انتشلت فرق البحث عن مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجربة من ولاية مدنين، صباح اليوم السبت، جثة جديدة بسواحل جربة سيتم إخضاعها إلى الإجراءات العلمية اللازمة (تشريح، ورفع للعينات، وتحليل للحمض النووي) من أجل تحديد انتمائها من عدمه لغرقى المركب، وفق ما كشفه مصدر أمني لصحفية "وات".

يأتي ذلك إثر عملية بحث استأنفتها وحدات الحرس البحري والحماية المدنية شملت لليوم الثاني على التوالي الخط الترابي باعتماد المنظار والدراجات الرباعية بسبب سوء الاحوال الجوية واضطراب البحر وهيجانه.

...

وفي حال تبيّن أن هذه الجثة لأحد غرقى المركب ترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 18 جثة، تم تسليم 13 جثة منها الى أهاليها بعد استكمال كل الاجراءات العلمية والقضائية، فيما لا تزال 4 جثث (منها الجثة التي تم انتشالها من سواحل راس الرمل منذ يومين) لم يجهز بعد تحليل حمضها النووي و3 جثث أخرى سيتم رفع عينة منها من جديد لاسباب علمية، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش، صحفية "وات".
وقال البكوش إن "مختلف الاجراءات العلمية المتعلقة بالجثث من تشريح، ورفع للعينات، والتحليل، تمت في وقت قياسي بتجند كل الاطراف المتدخلة من طب شرعي ومخابر التحليل والجهات الامنية"، مؤكدا أنّ الموقفين على ذمة هذه الحادثة سيمثلون اليوم امام قاضي التحقيق للاستماع اليهم.
يذكر ان 15 مشتبها في تورطهم في الحادثة تم الاحتفاظ بهم، من بينهم زوجان فيما لا يزال 6 اخرون في حالة فرار .


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