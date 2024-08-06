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المصارعة : التونسي سليمان نصر يواجه الفرنسي ماما داسا

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 15:16 قراءة: 0 د, 14 ث
      
سيواجه التونسي سليمان نصر (وزن 67 كلغ) الفرنسي ماما داسا سيلا في منافسات الدور الاول للمصارعة الرومانية ضمن الألعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية بارسيس الى غاية 11 اوت الجاري.
وستدور المنافسة بين التونسي نصر والفرنسي سيلا غدا الاربعاء انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس.


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