الكاف: حرص على تعبئة كل الموارد المائية لتأمين الماء الصالح للشرب وانقاذ الماشية والأشجار المثمرة

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تعمل المصالح المعنية بولاية الكاف حاليا، على تعبئة كل الإمكانات المائية المتوفرة، لتوفير الماء الصالح للشرب لفائدة المتساكنين والماشية بالدرجة الأولى، مع الحرص على انقاذ قطاع الأشجار المثمرة قدر الإمكان، وذلك تبعا للمعطيات التي وفرتها مختلف المصالح المكلفة بملف المياه في الجهة.



ويقدر المخزون المائي المتوفر بسد سراط جنوب الولاية، وفقا للإحصائيات المتوفرة في الغرض، بحوالي مليوني متر مكعب من جملة طاقة خزن تقدر ب21 مليون متر مكعب، وهي كميات موجهة اساسا لدعم الزراعات الصيفية والأشجار المثمرة.

كما يجري الأسراع في انجاز حفرية مائية عميقة أطلق عليها اسم "بئر العفو 3" بمعتمدية قلعة سنان، تهدف الى توفير كميات مياه صالحة للشرب سيستفيد منها اهالي المعتمدية التي تشكو من ندرة المياه منذ مدة، حيث تقوم المقاولة المكلفة بانجازه بعملية إكساء البئر بغاية التسريع في ربطها بالشبكة للدخول حيز الإستغلال في أسرع وقت ممكن.



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والنسبة إلى سد ملاق العلوي الجاري انجازه حاليا، فيهدف إلى تعويض خزان سد ملاق الحالي الذي يحتوي على حوالي 08 مليون متر مكعب من المياه لري مناطق سقوية مهيئة وأخرى جديدة ستحدث من حوله إلى جانب توليد الطاقة والحماية من الفيضانات، ومن المتوقع أن تكون طاقة خزنه حوالي 190 مليون متر مكعب ،علما وأن سير الأشغال بهذا السد تقدمت اشواطا هامة حيث بلغت نسبتها حوالي 87 بالمائة ومن المنتظر أتمامها مع نهاية السنة الجارية، وفق تصريح سابق للمسؤول المكلف بإدارة المشروع لصحفي "وات".