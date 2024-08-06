البطولة الافريقية للكرة الطائرة للاواسط - بداية موفقة للمنتخب التونسي بفوزه على نظيره المغربي 3-صفر

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حقق المنتخب التونسي للاواسط بداية موفقة في البطولة الافريقية للكرة الطائرة لاقل من 20 عاما التي تقام بقصر الرياضة بالمنزه الى غاية 11 اوت الجاري بفوزه على نظيره المغربي بثلاثة اشواط نظيفة (25-20 و25-19 و25-18) في المباراة التي اقيمت بينهما امس الاثنين في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات الدور الاول.





ويواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية اليوم الثلاثاء نظيره البوروندي على الساعة السادسة مساء على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بملاقاة منتخب مصر على الساعة الثامنة ليلا.



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وفي اعقاب الدور الاول لهذه البطولة الافريقية التي تشهد مشاركة 4 منتخبات هي تونس ومصر والمغرب وبورندي، يتبارى في الدور نصف النهائي صاحب المركز الاول مع صاحب المركز الرابع في حين يواجه المتحصل على المركز الثاني المتحصل على المركز الثالث.

يذكر ان البطل والوصيف يتاهلان الى بطولة العالم القادمة المقررة سنة 2025.



وفي ما يلي نتائج الجولة الاولى من الدور الاول

ااثنين 5 اوت 2024

تونس - المغرب 3-صفر

مصر - بوروندي 3-صفر



الترتيب

1- تونس 3 1

-- مصر 3 1

3- المغرب 0 1

-- بوروندي 0 1



الجولة الثانية

الثلاثاء 6 اوت 2024

س 16 / مصر - المغرب

س 18 / تونس - بوروندي

الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول

الاربعاء 7 اوت 2024

س 18 / المغرب - بوروندي

س 20 / تونس - مصر

الدور نصف النهائي

الجمعة 9 اوت 2024

صاحب المركز الاول / صاحب المركز الرابع

صاحب المركز الثاني / صاحب المركز الثالث

المباراة الترتيبية والدور النهائي

الاحد 11 اوت 2024





