الالعاب الاولمبية باريس 2024 - العداءة الكينية بياتريس شيبيت تتوج بالميدالية الذهبية في سباق 5 آلاف متر

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توجت العداءة الكينية بياتريس شيبيت بالميدالية الذهبية في سباق خمسة آلاف متر سيدات أمس الاثنين في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ونجحت بياتريس شيبيت في الفوز بالمركز الأول في الأمتار الأخيرة من مواطنتها فايث كيبييجون، فأنهت السباق بزمن 14:28.56 دقيقة مقابل 14:29.60 دقيقة للأخيرة، فيما حلت الهولندية سيفان حسن ثالثة بزمن 14:30.61 دقيقة.