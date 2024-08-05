مصيف الكتاب بالدندان برنامج متنوع يمزج بين المسرح والسينما والأنشطة التوعوية

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افتتحت اليوم بفضاء المكتبة العمومية بالدندان تظاهرة مصيف الكتاب. وهي تظاهرة تندرج في إطار الدورة 31 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب وتمتد على ثلاثة أيام من 5 إلى 7 أوت الجاري وتضم في برنامجها العديد من الأنشطة الثقافية.





وحول برنامج التظاهرة صرحت مديرة المكتبة عزيزة القدري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن مكوناته تجمع بين المسرح والمطالعة والسينما والمسابقات الثقافية إضافة إلى حلقات حوار ذات بعد توعوي.



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استهلت التظاهرة أنشطتها بعرض تنشيطي فرجوي بعنوان "أنيستي عزة" من تقديم كوثر بالحاج ومجموعة من الفاعلين الثقافيين، تلته ورشة مطالعة باللغة الانجليزية أمنتها أستاذة الانجليزية والإطار بالمكتبة حبيبة بالنجمة إضافة إلى ورشة براعة يدوية.

وحسب عزيزة القدري شهد اليوم الأول من التظاهرة إقبالا هاما من قبل رواد المكتبة الدائمين وأيضا استقطبت التظاهرة زوارا جددا من مختلف الفئات العمرية من أطفال من عمر الأربع سنوات فما فوق ويافعين والأولياء.

وسيخصص اليوم الثاني من التظاهرة إلى عرض شريط بعنوان "الشجرة" وهو فيلم توعوي من صنف الرسوم المتحركة لهان يونغ وباسل مالك وسيتم نقاشه بتأطير من أستاذة العربية ضحى الشوري. كما سيكون المشاركون على موعد مع مسابقات تثقيفية وترفيهية وورشة تحسيسية موضوعها: "بيئة نظيفة حياة صحية".

كما سيكون للسينما والمطالعة والجوائز نصيب من اختتام التظاهرة حيث سيشاهد المشاركون يوم سبعة أوت شريطا سينمائيا بعنوان "ميسي بغداد" من إخراج المخرج الكردي سهيم عمر خليفة، خرج للجمهور في جانفي 2023. ويطرح الفيلم قصة طفل يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف لكنه يخسر قدمه جراء قصف على مدينة بغداد ومع ذلك يتشبث بحلمه. وقد فاز الفيلم بعديد الجوائز منها جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو ضمن مهرجان آربا السينمائي الدولي سنة 2023. يعقب تقديم الفيلم حلقة نقاش من تأطير ضحى الشوري والكاتبة رجاء عمار.

كما ستقدم الكاتبة كلثوم عياشية بالمناسبة قصتها "نيرة" وهي قصة موجهة لليافعين صدرت سنة 2023 عن دار خريف للنشر وسيلي التقديم توزيع جوائز من قبل دار خريف للنشر. وسيكون الذكاء الاصطناعي حاضرا أيضا في اختتام فعاليات مصيف الكتاب بالدندان من خلال عرض شريط وثائقي حول الموضوع.

وللتذكير فإن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي انطلقت فعالياته يوم 15 جويلية الماضي يمتد على مدى شهر من الزمن ليختتم في 15 أوت.