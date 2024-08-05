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النادي الافريقي يفوز وديا على الاولمبي الباجي 3-0

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Publié le Lundi 05 Août 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 16 ث
      
فاز النادي الافريقي على الاولمبي الباجي 3-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاثنين بطبرقة في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وجاءت اهداف فريق باب الجديد بواسطة كل من ياسين الدريدي (44) وحمدي العبيدي (80) ومعتز الزمزمي (89).
وكان النادي الافريقي فاز يوم السبت الماضي وديا على النادي الصفاقسي 5-0


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