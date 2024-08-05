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أولمبياد باريس 2024: الصيني لي يحرز ذهبية الرماية من مسافة 25 مترا
الاثنين 05 أوت 2024 | 30 محرم 1446
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