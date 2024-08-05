أولمبياد باريس 2024: الصيني لي يحرز ذهبية الرماية من مسافة 25 مترا

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أحرز الصيني لي يوهونغ الميدالية الذهبية لمسابقة الرماية بالمسدس سريع الطلقات من مسافة 25 مترا في أولمبياد باريس اليوم الاثنين.

وفاز الكوري الجنوبي تشو يونغ-جاي بالميدالية الفضية بعد احتلاله المركز الثاني بينما حصل الصيني وانغ شينجي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

