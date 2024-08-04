بنزرت: حملة جهوية مشتركة لإزالة مظاهر الإنتصاب العشوائي بشاطئ مامي برأس الجبل

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أسفرت حملة رقابية جهوية مشتركة، انتظمت اليوم الأحد، بشاطئ مامي برأس الجبل، عن إزالة مجموعة هامة من مظاهر الإنتصاب العشوائي، وتحرير عدد هام من المحاضر والمخالفات الإقتصادية والصحية، وفق رئيس المجلس الجهوي للأمن ورئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والي الجهة سمير عبد اللاوي.



وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه الحملة تندرج في إطار سلسلة متواصلة من الحملات الرقابية الجهوية والمحلية المشدّدة والموجهة للقطع مع مختلف مظاهر التعدّي على القانون، وحفظ حقوق المواطنين والصالح العام ككل.





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ولاحظ أن الحملة انتظمت بمشاركة مصالح الولاية والمعتمدية وبلدية المكان، علاوة على مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، والحرس البلدي، والحرس البحري والترابي، والهيئة الوطنية للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وأسفرت عن رفع 5 مخالفات إقتصادية تعلّقت بعدم إشهار أسعار الخدمات في الشواطئ، و7 مخالفات أمنية وعدلية، مع إصدار 14 تنبيها من قبل الهيئة الجهوية لسلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة مجموعة من مظاهر الانتصاب العشوائي من محلات، وبيوت خشبية، وواقيات شمسية تعمّد اصحابها تركيزها بالمكان دون تراخيص.

وأضاف أن المجهود الرقابي المشدّد متواصل، حيث تمت دعوة كلّ الهياكل الرقابية والسلط المعنية لمزيد تكثيف الحملات في جميع المواقع والمجالات ولا سيما في المواقع الغابية لحماية النسيج والثروة الوطنية الغابية، وتوقيا من الحرائق، داعيا المجتمع المدني إلى مزيد دعم هذا المجهود الرسمي من خلال التركيز على العمل التوعوي والتحسيسي.

يشار إلى أنّ الحملة انتظمت بحضور كل من معتمد المكان مهدي بن رحيم، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية راس الجبل إبتسام الرزقي، إلى جانب ممثلي الاجهزة الرقابية المشتركة، و لقيت استحسان المجتمع المدني بالمنطقة والمواطنين ولا سيما منهم المصطافين.