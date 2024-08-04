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كاياك كروس... وسيم الجمايعي يفشل في بلوغ الدور ربع النهائي

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 15:41 قراءة: 0 د, 19 ث
      
لم يتمكن التونسي وسيم الجمايعي من التاهل الى الدور ربع النهائي لسباق كاياك كروس بدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 اثر حلوله في المركز الثالث للمجموعة الخامسة ضمن منافسات الدور الثاني اليوم الاحد.

وعاد المركز الاول للفرنسي بوريس نيفو والمركز الثاني للسويسري مارتين دوغود اللذين ضمنا تاهلهما الى دور الثمانية.
وحل الكرواتي ماتيا مارينيتش في المركز الرابع والاخير وخرج بدوره من المنافسة.


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