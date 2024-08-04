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بطولة تورنتو الكندية للتنس للماسترز - انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة اليابانية نعومي اوساكا

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 16:55 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تستهل أنس جابر المصنفة 16 عالميا مشاركتها في بطولة تورنتو الكندية للتنس للماسترز ذات 1000 نقطة بملاقاة اليابانية نعومي اوساكا المصنفة 100 عالميا يوم الثلاثاء القادم.
وكانت انس جابر انسحبت الاسبوع الماضي من بطولة واشنطن الامريكية ذات 500 نقطة في منافسات الفردي ومسابقة الزوجي التي خاضتها رفقة الاسبانية باولا بادوسا بسبب اصابة في الكتف. 


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