3000 متر موانع - مروى بوزياني تكتفي بمركز سادس غير مؤهل للنهائي

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اكتفت العداءة التونسية مروى بوزياني بمركز سادس في مجموعتها ضمن تصفيات لسباق 3000 متر موانع بوقت 9د و10ث و91 بالمائة وهو مركزغير مؤهل للدور النهائي وخرجت من التصفيات التي جرت صباح اليوم بملعب فرنسا امام اكثر من 50 الف متفرج.

ولئن حافظت بوزياني على مركز مؤهل (بين رابع وخامس) خلال اغلب مراحل السباق وسط منافسة شديدة وحتى الامتار الاخيرة في سباق سيطرت عليه عداءات كينيا واوغندا واثيوبيا منذ انطلاقه الا انها تراجعت الى المركز السادس قبيل خط الوصول وفقدت موقعها في النهائي

وفازت الاوغندية شيموتاي بيروث ( بوقت 9د و10ث و51ث ) بسباق المجموعة الاولى من التصفيات التي شاركت فيها 12 عداءة تاهلت منهن صاحبات مراكز المقدمة الخمسة





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