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النادي الافريقي يفوز وديا على النادي الصفاقسي 5-0

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Publié le Samedi 03 Août 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 13 ث
      
فاز النادي الافريقي على النادي الصفاقسي 5-0 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم بطبرقة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وجاءت اهداف فريق الاحمر والابيض عن طريق كل من حمزة الخضراوي (4 و11) وغيث الصغير (26) ومعتز الزمزمي (34) ومكرم الصغير (76).


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