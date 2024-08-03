النادي الافريقي يفوز وديا على النادي الصفاقسي 5-0

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فاز النادي الافريقي على النادي الصفاقسي 5-0 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم بطبرقة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وجاءت اهداف فريق الاحمر والابيض عن طريق كل من حمزة الخضراوي (4 و11) وغيث الصغير (26) ومعتز الزمزمي (34) ومكرم الصغير (76).