وزيرالشباب والرياضة يكرم المبارز فارس الفرجاني بعد تالقه في اولمبياد باريس

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مثّل تكريم البطل الأولمبي للمبارزة فارس الفرجاني، الحائز على الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية باريس 2024، محور استقباله من قبل وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الجمعة بمقر وزارة الشباب والرياضة.



وقدم وزير الشباب والرياضة تهانيه الحارة لفارس الفرجاني والشعب التونسي على هذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيرا الى أن هذا الإنجاز هو نتيجة لتظافر مجهودات البطل، والتزام سلطة الإشراف بدعم الرياضيين التونسيين وتوفير كل متطلباتهم. واضاف أن إنجاز فارس الفرجاني سيساهم بشكل كبير في مزيد إشعاع رياضة المبارزة التونسية اقليميا ودوليا، وتعزيز انتشار ممارسة هذا الاختصاص على المستوى الوطني.

وفي إطار تشجيع الفرجاني ومواصلة دعمه، أكد الوزير على تجديد عقد الأهداف الخاص به، مع تقديم امتيازات جديدة تتناسب والبرنامج الفني الخاص بتحضيراته لقادم الاستحقاقات.



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كما أعلن الوزيرعن ضبط استراتيجية تهدف الى تحسين ظروف تكوين رياضيي المبارزة، ليتم توفير قاعة خاصة تتضمن كافة المعدات الخصوصية لرياضة المبارزة، مؤكدا على التزام سلطة الاشراف بتقديم الدعم اللازم لتكوين جيل مميز في هذه الرياضة.