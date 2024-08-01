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الترجي الرياضي: اتمام اجراءات التعاقد مع الدولي الجنوب افريقي الياس موكوانا

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 20:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن الترجي الرياضي مساء اليوم الخميس عن اتمامه لإجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي الجنوب افريقي إلياس موكوانا بعد امضائه لعقد مع فريق باب سويقة يمتد لثلاث سنوات وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي على شبكة التواصل الاجتماعي.
ويلعب الياس موكوانا (25 عاما) المنتدب الجديد في صفوف الترجي الرياضي في مركز جناح ايمن وكان ينتمي الى نادي سيخيخون الجنوب افريقي.
وكان الترجي الرياضي قد اعلن في وقت سابق عن اتمام اجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي الى غاية جوان 2026 قادما من نادي مولودية الجزائر.


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