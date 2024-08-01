بلدية جرجيس تتزود ب170 حاوية نظافة في غضون 10 ايام للحفاظ على نظافة المحيط

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ينتظر ان تتزود بلدية جرجيس في غضون 10 ايام ب170 حاوية نظافة مختلفة الاحجام، ستنطلق بتوزيعها مباشرة اثر تسلمها بالنظر الى حاجة المدينة اليها للحفاظ على نظافة المحيط، وفق المكلف بالكتابة العامة ببلدية جرجيس انيس المازوزي .

واوضح المازوزي لصحفية "وات" ان الحاويات تتوزع بين حاويات بلاستيكية واخرى حديدية بالاضافة الى حاويات سيقع تركيزها على الشواطئ، وبين ان وضع النظافة يتحسن تدريجيا، رغم الامكانيات المحدودة للبلدية واشكالية انتهاء عقد العمل مع المقاول المكلف بالنظافة يوم 6 جويلية، وذلك تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي والسياحي والذي يسجل فيه رفع اكثر من 40 طنا من الفضلات يوميا، لتصبح هذه المهمة على عاتق البلدية التى تعمل على استغلال كل امكانياتها وضبط برنامج عمل محدد لانجاح المهمة.

وتواصل البلدية اتمام اجراءات مناقشة مشروع صفقة لاختيار مقاول جديد مكلف بالنظافة، سينطلق في العمل في اقرب الاجال، كما ستنطلق البلدية بداية من يوم 6 اوت في حملة نظافة بالسبخة وسط المدينة، لرفع فواضل البناء الممتدة على مساحات كبيرة، وذلك بمعاضدة من الادارات الجهوية والشركات الخاصة.

واعتبر نفس المصدر، ان وضع النظافة بمدينة جرجيس سيتحسن في غضون 15 يوما وسيشهد تغيرا واضحا، مؤكدا ان البلدية بامكانياتها الحالية المحدودة، تبذل جهودا كبيرة في مجال النظافة باوقات عمل متواصلة.